Эту выставку или шоу ретро-автомобилей на Лонг Айленде, мы сняли еще 10 сентября. Ехали по Хэмптонсу и увидели, что возле одной из мельниц проводится автомобильное шоу. Конечно, проехать мимо мы не могли:)

Кабриолеты, спортивные машины и даже автобус-радиостанция в стиле ретро - были выставлены на показ публики. Машин представлялось не очень много (около 50-60). Поэтому, эту выставку даже можно назвать домашней, камерной. Вход - 5 долларов для зрителей, 15 - для участников выставки.

Эта выставка не просто так проходила на Лонг Айленде. Хэмптонс - место очень характерное для любителей и ценителей старинных автомобилей. Особенно популярны они у местных бабушек и дедушек, наверное потому, что напоминают им молодость. И, хотя, я не фанатка этих машин, выставка мне понравилась:) Надеюсь, вам тоже понравится!

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк

Шоу ретро-автомобилей в Хэмптонсе, штат Нью-Йорк