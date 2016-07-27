Даже если вы заядлый пляжник и приехав в Майами не собираетесь ездить по экскурсиям, это место посетить стоит. Как минимум, потому что это южноафриканское сафари. А еще, потому, что увидеть зверей из дикой природы в полуметре от себя, согласитесь, возможность появляется не так часто. Именно поэтому, приехав на отдых на Майами Бич, мы уже на третий день поехали в Страну Львов.

Львиное сафари или Страна львов - это парк, в котором вопроизведены ландшафты Южной Африки и в относительной свободе живет много южноафриканских зверей. Только особо опасные львы ограждены от посетителей несколькими видами сеток. Туристы передвигаются по парку на автомобилях, для этого подходит любая машина с крышей (запрещены только кабриолеты). Окна и двери машины открывать строго запрещено, фотографии делают через стекло. Если животные начинают вести себя агрессивно, сразу появляется машина работников парка и дебоширов усмиряют. Вернее, они сами успокаиваются при виде такой машины:) На посещение львиного сафари готовтесь потратить целый день. Из собственного опыта, могу сказать, что стоит проехать два круга, чтобы снять больше животных, плюс парк Страна Львов имеет еще массу других развлечений, кроме самого сафари.

Открыли парк Страна Львов в 1967 году. Вначале здесь были одни львы (от этого и название), но со временем, львов стало меньше и их нехватку заполнили другими животными. Сегодня в парке много носорогов, зебр, страусов, жирафов, слонов, черепах, обезьян, антилоп.

Адрес парка Страна Львов (Lion Country Safari) - Lion Country Safari 2003 Lion Country Safari Rd, Loxahatchee, FL



Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari)