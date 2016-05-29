Как только в Нью-Йорк приходит лето, весь город Большого Яблока спешит на Кони-Айленд. Ведь, кроме километров пляжей Атлантического океана, здесь есть самый большой парк атракционов в НЙ, кафе, рестораны и... именно здесь пахнет отдыхом. Расплавленный асфальт и разогретый до максимума влажный воздух, буквально гонят народ к океану. И, хотя пляжей в Бруклине достаточно, такого количества развлечений на квадратный метр, как на Кони-Айленд вам не найти.

А еще, для иммигрантов из СНГ (даже для тех, кто ненавидит Брайтон), приезд на Кони-Айленд, прекрасная возможность купить беляши с пирожками. Ведь, идти от Кони-Айленда до Брайтон Бич всего каких-то пару километров. Да еще и по Набережной... Поверьте, со временем, это тоже становится фишкой:) И, хотя, фотографировать Брайтон вместе с пирожками мы не стали, но... в этом месте, мы тоже отметились:)

Лето в Нью-Йорке - это Кони-Айленд

Лето в Нью-Йорке - это Кони-Айленд

Лето в Нью-Йорке - это Кони-Айленд

Лето в Нью-Йорке - это Кони-Айленд

Лето в Нью-Йорке - это Кони-Айленд

Лето в Нью-Йорке - это Кони-Айленд

Лето в Нью-Йорке - это Кони-Айленд

Лето в Нью-Йорке - это Кони-Айленд

Лето в Нью-Йорке - это Кони-Айленд

Лето в Нью-Йорке - это Кони-Айленд

Лето в Нью-Йорке - это Кони-Айленд

Лето в Нью-Йорке - это Кони-Айленд

Лето в Нью-Йорке - это Кони-Айленд

Лето в Нью-Йорке - это Кони-Айленд

Лето в Нью-Йорке - это Кони-Айленд

Лето в Нью-Йорке - это Кони-Айленд

Лето в Нью-Йорке - это Кони-Айленд

Лето в Нью-Йорке - это Кони-Айленд

Лето в Нью-Йорке - это Кони-Айленд

Лето в Нью-Йорке - это Кони-Айленд

Лето в Нью-Йорке - это Кони-Айленд

Лето в Нью-Йорке - это Кони-Айленд

Лето в Нью-Йорке - это Кони-Айленд

Лето в Нью-Йорке - это Кони-Айленд

Лето в Нью-Йорке - это Кони-Айленд