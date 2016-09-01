Если начало лета нам запомнилось отдыхом на Майами Бич, конец сезона мы провели в Лонг Айленде. Вернее, на пляжах Хэмптонса. Причем, для этого не пришлось дополнительно выделять время - ездили туда мы на выходные. Всего три часа езды и ты на месте (дорога около 200 км)! Суммарно, удалось туда попасть трижды.

Сразу скажу, что пляжи и природа Лонг Айленда - место просто волшебное. Первый раз мы поехали туда исключительно ради маяка в Монтоке, но поняли, что маяк - не главное. Номер 1 на Лонг Айленде - природа - дикий, бушующий, теплый Атлантический океан, километры полупустых чистых песчаных пляжей, идеально подстриженые газоны и деревья... Это рай и для серферов, и для любителей спокойного отдыха.

Что же такое Хэмптонс (The Hamptons)? Это элитное место отдыха, расположенное на острове Лонг Айленд. Его называют американским югом Франции и люксом в шлепанцах. В это понятие входят и East Hampton, и South Hampton, и Bridge Hampton, и Sag Harbour, и Montauk. То есть, много прибрежных деревушек решили объединить под одним названием для простоты понимания. Каждый Хэмптон неповторим по-своему. Кстати, находятся все они в 20-30 минутах езды друг от друга. Летний сезон здесь стартует в мае и заканчивается в конце сентября.

Главной достопримечательностью Хэмптонс, безусловно, являются безграничные пляжи. Здесь нету специально установленных лежаков и зонтиков (если вам надо, приносите свое:), что создает ощущение, что пляжи не заканчиваются. Океан здесь тоже открытый, поэтому волны часто приводят к замиранию сердца и заливанию вещей:) Молодежь развлекается серфингом, люди постарше дышат свежим воздухом. Это - днем! Вечером - у всех вечеринки (про одну из них я уже писала в материале "Виноградники Лонг Айленда, Хэмптонс")!

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк

Летний Хэмптонс, Пляж Лонг Айленд, штат Нью-Йорк