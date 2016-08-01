Домашние питомцы обычно похожи на хозяев. Я люблю попугаев. В Киеве у нас был волнистый попугай Кешка, который разговаривал даже ночью. Накрывать клетку было бесполезно, он продолжал свой монолог в любой ситуации! Кешке не нужна была компания - он развлекался сам. А еще он танцевал под музыку и ненавидел клетку. В общем, парень был молодец.

Поэтому, в сафари-парке Страна Львов, после самого сафари, мы сразу побежали к попугаям! Тем более, эти существа побольше и поярче нашего Кешки (да простит меня Кешун:). К тому же, парк предлагал не только посмотреть, но и за дополнительную плату покормить попугаев нектаром. Я и мой сын, конечно же, сразу приобрели специальные приспособления с нектаром внутри и начали подбираться к птицам. Что из этого вышло - можно посмотреть ниже:)))

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида

Кормление попугаев в сафари-парке Страна Львов, Майами, Флорида