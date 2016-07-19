Коллинз Авеню - улица и достопримечательность на Майами Бич во Флориде. Проходит параллельно набережной Оушн Драйв и берегу Атлантического океана. С восточной части, Коллинз Авеню прилегает к океану - именно там и был расположен наш отель:) Еще один кусочек Коллинз Авеню занимает знаменитый исторический район Ар-Деко. Названа в честь разработчика первого моста, соединяющего остров Майами Бич с материковым Майами - Джона Коллинза.

Почему туристам стоит посетить Коллинз Авеню? Здесь расположены отели, ночные клубы, рестораны Майами Бич. Также здесь можно взять напрокат Феррари, Ламборджини, Мазоратти, я уже не говорю о более дешевых вариантах спортивных машин-купе. А еще практически на каждом углу здесь предлагают экскурсии по Флориде, катание на яхтах и много других интересных вещей.

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)

Коллинз Авеню на Майами Бич (Сollins Аvenue)