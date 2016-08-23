Сразу расскажу об ивенте, на котором мне пришлось побывать. Одним словом, им удалось удивить даже такого туриста как я. Вместе с семьей, мы посетили винный фестиваль или винную вечеринку в Хэмптонcе (Лонг Айленд). Фишкой этого мероприятия является то, что ивент проводится посреди виноградников. Даже парковка автомобилей производится на траве возле виноградных плантаций.

Организовывает его местная винная компания, которой принадлежат и сами виноградники, и завод по изготовлению вина. Среди напитков - вино и сидр местного производства. Поскольку мероприятие вечернее, гостей ожидает невероятный закат на природе. В общем, красота неописуемая. Гостей развлекают живой музыкой. Хотя, скорее, приехавшие развлекают себя сами - ведь приезжают сюда семьями или компаниями. Кто-то располагается на траве, кто-то за столиками.

P. S. Мы попали на эту вечеринку случайно. Сначала мы поехали отдыхать на маяк и купаться в открытом океане, а уже потом, по дороге, решили заехать пофотографироваться в виноградниках и купить вина домой. И, как обычно, когда не ожидаешь, чудеса возможны:)

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк

Виноградники Лонг-Айленда, Хэмптонc, штат Нью-Йорк