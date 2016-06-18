21-го июня 2016, второй раз за всю мировую историю, вся планета отмечает Международный День Йоги. Этот праздник появился благодаря Международной Асамблее ООН в 2014 году. Тогда, премьер-министр Индии Нарендра Моди предложила Организации Объединенных Наций ввести День йоги. Внесённая Индией резолюция была поддержана всеми 175 государствами, представленными на Генеральной Ассамблее.

В прошлом году, состоялось первое празднование Дня Йоги. Все мировое йоговское сообщество - профессионалы и любители - окунулись в йогу:) Делали асаны, медитировали, пели мантры...

Почему был выбран именно этот день? Очень просто. Именно 21 июня - самый длинный день в году - день летнего солнцестояния. Поэтому, у многих наций этот день имеет особое значение.

В этом году, все йоги мира опять собираются вместе, чтобы практиковать йогу. Подключиться к мировому сообществу можно здесь - yoga.unify.org. В 12 pm (полдень) по Нью-Йорку, 19-00 по Киеву, можно присоединиться к мировой йогамании и йогапрактике! Присоединяйтесь!

Международный день йоги 2016

Международный день йоги 2016

Международный день йоги 2016

Международный день йоги 2016

Международный день йоги 2016

Международный день йоги 2016

Международный день йоги 2016

Международный день йоги 2016

Международный день йоги 2016

Международный день йоги 2016

Международный день йоги 2016

Международный день йоги 2016

Международный день йоги 2016

Международный день йоги 2016

Международный день йоги 2016

Международный день йоги 2016

Международный день йоги 2016

Международный день йоги 2016