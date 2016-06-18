Международный день йоги 2016
21-го июня 2016, второй раз за всю мировую историю, вся планета отмечает Международный День Йоги. Этот праздник появился благодаря Международной Асамблее ООН в 2014 году. Тогда, премьер-министр Индии Нарендра Моди предложила Организации Объединенных Наций ввести День йоги. Внесённая Индией резолюция была поддержана всеми 175 государствами, представленными на Генеральной Ассамблее.
В прошлом году, состоялось первое празднование Дня Йоги. Все мировое йоговское сообщество - профессионалы и любители - окунулись в йогу:) Делали асаны, медитировали, пели мантры...
Почему был выбран именно этот день? Очень просто. Именно 21 июня - самый длинный день в году - день летнего солнцестояния. Поэтому, у многих наций этот день имеет особое значение.
В этом году, все йоги мира опять собираются вместе, чтобы практиковать йогу. Подключиться к мировому сообществу можно здесь - yoga.unify.org. В 12 pm (полдень) по Нью-Йорку, 19-00 по Киеву, можно присоединиться к мировой йогамании и йогапрактике! Присоединяйтесь!