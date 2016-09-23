По сложившейся традиции, большинство фотографий на семейные праздники в Америке, мы делаем именно в парке возле дома. В этот раз, на мой ДР, мы тоже не заморачивались и нафотографировались здесь - на Бей Ридже. Конечно, мои дважды сладкие 16, мы снимали еще и в Бруклин Бридж Парке, но график этого года не совсем позволяет нам столько времени уделить на фотосет:) В общем, мои СЛАДКИЕ 33!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!

Мои СЛАДКИЕ 33! Мой День рождения!