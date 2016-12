Что такое бабье лето в Монтоке? Это когда ты только припарковал машину на горе, а уже слышишь настолько сильные волны, что понимаешь - купаться получится вряд ли. Это когда купальник так и остается лежать в багажнике, а ты только гуляешь по пляжу и, максимум, ноги окунаешь в воду. Это когда по дороге из Нью-Йорка в Монток видишь много машин, которые тянут яхты назад домой. И, это когда... в воздухе уже пахнет осенью. Сезон закончился, как ни крути.

Это лето особенно не хочется отпускать. Поэтому, эта осень имеет легкий привкус ностальгии. И, если начало теплого сезона мы встретили на Майами, выходные августа и части сентября - мы провели в Хэмптонсе. Как ни странно, удивил именно Хэмптонс, ну а если конкретнее, Монток и Саус Хэмптон. Таких пустынных чистых пляжей, я не видела нигде. Всегда и везде, в стоящих местах, отдыхающих пруд пруди. А здесь иногда складывается ощущение, что находишься на краю земли, куда остальные не доехали:)

В продолжение материала, выкладываю фотографии, которые мы наснимали 10 сентября на пляже Монтока. Людей еще меньше, чем обычно, поэтому, мы даже снимали на фиш ай. Короче, не накупались, так хоть наснимались!:)

Бабье лето на пляже в Монтоке, штат Нью-Йорк (Indian summer on the beach in Montauk, NY)

