Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Свою мечту - побывать в Гранд Каньоне и главной смотровой площадке этого каньона - на Стеклянном мосту SkyWalk - я осуществила. Для таких же ярых туристов как я, решила опубликовать пост со всеми подробностями, приятными и не очень.

Начнем с того, что находится Гранд Каньон как и сама площадка Skywalk в штате Аризона. Соседствует со штатом Невада, поэтому, большинство туристов, приезжая в Лас-Вегас (город грехов находится именно в Неваде), планируют трип в каньон. Есть две экскурсии в Гранд Каньон из Лас Вегаса - на Западную часть достопримечательности и Южную. Выбрав первую - вас повезут в том числе и на стеклянный мост Skywalk над Гранд Каньоном. Построили эту достопримечательность под заказ индейского племени Уалапай, которому и принадлежит эта территория.

Как создавали стеклянный мост SkyWalk? Создателем моста выступил Дэвид Джин. Главная цель проекта - показать людям места, где летают орлы. Обзорная площадка Skywalk - это консольный стеклянный мост в форме буквы U. Он нависает над скалой на 21 метр в длину. Под каждым посетителем - 1200 метров пропасти! Эта уникальная конструкция открылась 28 марта 2007, подарив посетителям непревзойденный, захватывающий вид на одно из семи природных чудес света. Обзорная площадка способна выдержать вес 71 полностью загруженного самолета Боинг 747 и противостоять ветрам скоростью более 160 километров в час. Его стены и пол изготовлены из стекла толщиной более 10 сантиметров, настолько прозрачного, что кажется, будто становиться на стекло очень опасно. Вот-вот и рассыпется под ногами! Посетителям выдают специальные защитные бахилы, чтобы они не царапали стеклянный пол. Одновременно на мосту могут находиться сто двадцать посетителей.

Минусы этой достопримечательности. Фотоаппараты, айпеды, телефоны и любые дивайсы на стеклянном мосту SkyWalk ЗАПРЕЩЕНЫ. То есть, смотреть можно, а память сохранить в виде фото - нет. На этой смотровой площадке работают свои уалапайские фотографы, но мало того что 1 фотография стоит 16 долларов, так еще и фотографировать они абсолютно не умеют. У людей получаются обрезанные руки, головы, куча мусора в кадре (остальные туристы)... Мы купили, одну из 15 фотографий, сделанных уалайскими фотографами, так как больше даже выбрать было нечего. Скажем прямо, это фото тоже оставляет желать лучшего. И это при том, что экскурсия в Западную часть Каньона стоит почти в 2 раза дороже, чем в Южную. Плюс нужно заплатить по 25 долларов с человека за вход на стеклянный мост, плюс фотографии. То есть, даже заплатив кучу денег, сервиса не видать!

Радует то, что мечта осуществилась! Наш папа нафотографировал нас сбоку площадки, взяв дальнебойник и целая одна фотография со скайдека Гранд Каньона у нас все-таки есть! Хотя, не стоит обольщаться, там видно просто сам Каньон и нас, а таких фото мы и без уалапаев наделали! Причем, гораздо лучшего качества! А вид через стекло этого моста, мы не запечатлели. Хотя, его никто не запечатлел!

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Смотровая площадка возле стеклянного моста SkyWalk в Гранд Каньоне, Аризона, США

Смотровая площадка возле стеклянного моста SkyWalk в Гранд Каньоне, Аризона, США

Смотровая площадка возле стеклянного моста SkyWalk в Гранд Каньоне, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Мы пытаемся научить уалапайского фотографа - как нас снимать:)

А это уалапайский фотограф объясняет нам - как позировать:)

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Смотровая площадка возле стеклянного моста SkyWalk в Гранд Каньоне, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Смотровая площадка возле стеклянного моста SkyWalk в Гранд Каньоне, Аризона, США

Смотровая площадка возле стеклянного моста SkyWalk в Гранд Каньоне, Аризона, США

Смотровая площадка возле стеклянного моста SkyWalk в Гранд Каньоне, Аризона, США

Смотровая площадка возле стеклянного моста SkyWalk в Гранд Каньоне, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США

Стеклянный мост SkyWalk или смотровая площадка Гранд-Каньона, Аризона, США