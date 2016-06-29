Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Знаете, что отличает в Нью-Йорке туристов от иммигрантов? Первые, к Статуе Свободы приезжают в первый день пребывания, а вторые не могут доехать годами и десятилетиями. Я знаю людей, которые уже 20 лет собираются... Мы, возле Статуи Свободы на пароме плавали много раз, но вот сам остров Свободы с памятником независимости посетили только сейчас. Не прошло и 2 года!:)

Как добраться до Статуи Свободы? На Статую Свободы можно попасть с причала Бэттери Парка на Манхэттене. Станции метро South Ferry, White Hall. Корабль возит по маршруту - Манхеттен (Бэттери Парк) - Остров Свободы (там расположен символ американской демократии) - Остров Эллис с музеем иммиграции. Стоимость билета для взрослого - 18 долларов, ребенка до 12 лет - 9 долларов. Кассы находятся возле причала. Предостережение: ни в коем случае не покупайте билеты возле метро у случайных фирм. Нам бравые ребята пытались продать билеты на паром по цене 30 долларов за взрослого и 20 - за ребенка, на паром, который даже не заходит на Остров Свободы! Причем, они уверяют каждого, что они - единственная официальная фирма, которая возит к Статуе! Но мы уже немного в курсе!:)

Интересне факты о Статуе Свободы:

Полное название Статуи Свободы - "Свобода, озаряющая мир" (Liberty Enlightening the World) Высота Статуи Свободы с постаментом - 93 метра, без него - 46 метров. Презентация готовой Статуи Свободы впервые состоялась 4 июля 1884 года во Франции, а потом, монумент был отправлен в США. На торжественной церемонии открытия монумента Статуи Свободы - 28 октября 1886 года - присутствовали практически одни мужчины (при том, что этот памятник обозначает демократию!) Исключение сделали только для жены одного из создателей (Бартольди) и еще одной 8-летней девочки. Остров, на котором находится Статуя Свободы получил название Остров Свободы только в 1956 году. До этого, это был остров Бедлоу. Стальной каркас Статуи Свободы весит 125 тонн. Хотя у монумента 5 создателей, самый большой вклад внес и спроектировал Статую - Гюстав Эйфель. Чтобы прийти в корону, нужно одолеть 354 ступеньки. Толщина меди, которой покрыт каркас Статуи всего 2,34 мм. Статуя Свободы могда украсить не Америку, а... Египет. По крайней мере, сейчас есть такое мнение историков. Изначально один из авторов Фредерик Огюст Бартольди думал о постановке памятника и в Суэцком канале, в том числе.

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты

Статуя Свободы в Нью-Йорке - как добраться, интересные факты