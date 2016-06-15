Самое гигантское Колесо Обозрения на планете находится в Лас Вегасе. Высота - 165 метров. Колесо имеет 28 кабин вместимостью 40 человек каждая. Полный оброт колеса происходит за пол часа. В кабинках играет музыка, работает кондиционер. Каждая кабинка вращается, чтобы хороший обзор был у всех катающихся.

Ночью на Колесе Обозрения вид внушительнее, чем днем. Секрет этого прост - с наступлением темноты, прячется все не самое красивое что есть в городе. А, как вы понимаете, в городе грехов есть не только шикарнейшие отели на Лас Вегас Стрип, но и самые обыкновенные жилые кварталы... И там, как везде, хватает всего:) Но и билет ночью стоит в полтора раза дороже!

Колесо Обозрения в Лас Вегасе находится возле отеля Фламинго. Поэтому, несколько фотографий этой гостинницы, я тоже выложила. Эту достопримечательность мы снимали уже перед отъездом, поэтому внутрь не попали. Уже не было времени. Да, и... она не входила в наш личный список MUST HAVE. Ведь, в ближайшее время в Нью-Йорке планируют открыть Колесо Обозрения намного выше лас-вегаского!

Самое большое в мире Колесо Обозрения в Лас Вегасе

Самое большое в мире Колесо Обозрения в Лас Вегасе

Самое большое в мире Колесо Обозрения в Лас Вегасе

Самое большое в мире Колесо Обозрения в Лас Вегасе

Самое большое в мире Колесо Обозрения в Лас Вегасе

Самое большое в мире Колесо Обозрения в Лас Вегасе

Самое большое в мире Колесо Обозрения в Лас Вегасе

Самое большое в мире Колесо Обозрения в Лас Вегасе

Самое большое в мире Колесо Обозрения в Лас Вегасе

Самое большое в мире Колесо Обозрения в Лас Вегасе

Самое большое в мире Колесо Обозрения в Лас Вегасе

Самое большое в мире Колесо Обозрения в Лас Вегасе

Самое большое в мире Колесо Обозрения в Лас Вегасе

Самое большое в мире Колесо Обозрения в Лас Вегасе

Самое большое в мире Колесо Обозрения в Лас Вегасе

Колесо обозрения видно даже в аэропорту, за городом!

Колесо обозрения видно даже в аэропорту, за городом!