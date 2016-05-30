Чем развлечь себя в пустыне? Ведь вокруг только горы и кактусы. Находчивые предприимчивые ребята решили наверстать упущенное и организовали сафари в Аризоне. Вообще, сафари в пустыне - это не новость, это знает все кто был в ОАЭ, Египте. Да, и пустыни в Египте и Средней Азии песчаные, как по мне, они интереснее. Но! Фишка американского сафари - машины, на которых возят в пустыню!

А если вы не любите экстрим, можно хорошо провести время на автомобильной заправке. Кафе там, конечно, на любителя, но пофотографироваться в местном антураже - то, что надо. С формой, у американцев всегда хорошо!

Сафари в пустыне Мохаве и типичная американская заправка в Аризоне

Сафари в пустыне Мохаве и типичная американская заправка в Аризоне

Сафари в пустыне Мохаве и типичная американская заправка в Аризоне

Сафари в пустыне Мохаве и типичная американская заправка в Аризоне

Сафари в пустыне Мохаве и типичная американская заправка в Аризоне

Сафари в пустыне Мохаве и типичная американская заправка в Аризоне

Сафари в пустыне Мохаве и типичная американская заправка в Аризоне

Сафари в пустыне Мохаве и типичная американская заправка в Аризоне

Сафари в пустыне Мохаве и типичная американская заправка в Аризоне

Сафари в пустыне Мохаве и типичная американская заправка в Аризоне

Сафари в пустыне Мохаве и типичная американская заправка в Аризоне

Сафари в пустыне Мохаве и типичная американская заправка в Аризоне

Сафари в пустыне Мохаве и типичная американская заправка в Аризоне

Сафари в пустыне Мохаве и типичная американская заправка в Аризоне

Сафари в пустыне Мохаве и типичная американская заправка в Аризоне

Сафари в пустыне Мохаве и типичная американская заправка в Аризоне

Сафари в пустыне Мохаве и типичная американская заправка в Аризоне

Сафари в пустыне Мохаве и типичная американская заправка в Аризоне

Сафари в пустыне Мохаве и типичная американская заправка в Аризоне

Сафари в пустыне Мохаве и типичная американская заправка в Аризоне

Сафари в пустыне Мохаве и типичная американская заправка в Аризоне

Сафари в пустыне Мохаве и типичная американская заправка в Аризоне

Сафари в пустыне Мохаве и типичная американская заправка в Аризоне

Сафари в пустыне Мохаве и типичная американская заправка в Аризоне

Сафари в пустыне Мохаве и типичная американская заправка в Аризоне

Сафари в пустыне Мохаве и типичная американская заправка в Аризоне

Сафари в пустыне Мохаве и типичная американская заправка в Аризоне

Сафари в пустыне Мохаве и типичная американская заправка в Аризоне

Сафари в пустыне Мохаве и типичная американская заправка в Аризоне

Сафари в пустыне Мохаве и типичная американская заправка в Аризоне