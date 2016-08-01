В первой части материала о Принстонском университете я написала официальную информацию об этом учебном заведении. А во второй решила написать, что мне лично понравилось в этом вузе, кроме высокого рейтинга одного из лучших вузов мира.

Во-первых, находится университет в тихом, маленьком и респектабельном городе Принстон штата Нью-Джерси. Поэтому, там безопасно и ничто не отвлекает от учебы. В моем понимании, это чуть ли не главное для студента. Второе, близко к Нью-Йорку - всего 70 миль. Третье - мне понравились сами ребята, которые находились на студенческом дворе - сразу видно было, что фокус у них на учебе и много далекоидущих планов на жизнь.

P. S. Как только мы приехали в город Принстон, сразу начали искать университет, центральный корпус. Запарковались на ближайшей автомобильной стоянке и спросили дорогу у проходящей женщины. Как мы поняли, что она точно знает куда идти? У нее в руках был огромный судок с блинами! Родители, они и в Америке родители!

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США (2 часть)