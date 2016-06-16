Если в этом университете учились вы или учатся ваши дети - вашей семье есть чем гордиться! Принстонский университет - один из самых престижных вузов США и всего мира. Входит в Лигу Плюща. Имеет 270-летнюю историю. Находится в одноименном городе Принстон в штате Нью-Джерси. Это частный исследовательский университет, который выпускает бакалавров и магистров по 4-м направлениям - гуманитарные, естественные, общественные и технические науки.

История Принстонского университета началась еще в 1746 году. Тогда заведение было основано как Колледж Нью-Джерси в городе Нью-Брансуик. Первые занятия вуза проводились в доме основателя университета и священника Джонатана Дикинсона. Переезд в город Принстон состоялся в 1756 году. Важную роль в развитии университета сыграл президент Джон Уизерспун. Он ужесточил академические стандарты вуза и привлек инвестиции в него.

В 1896 году учебное заведение переименовали из Колледжа Нью-Джерси в Принстонский университет в честь города, в котором он находится. Также вуз официально получил статус университета. В том же году университет был значительно расширен. В 1900 году появилась магистратура.

Сегодняшним авторитетом Принстонский университет обязан Вудро Вильсону. Сложно описать достижения этого человека даже одним материалом. Вкратце можно сказать, что он был президентом этого заведения, губернатором Нью-Джерси и Президетом Америки. Именно Вудро Вильсон ввел прецептории (это аналог семинаров в вузах стран СНГ) и повысил имеющиеся стандарты обучения в Принстоне.

Факты о Принстонском университете.

1. Женщины в этом учебном заведении начали учиться только в 1969 году!

2. 1906 году, благодаря меценату Эндрю Карнеги, в Принстоне появилось водохранилище. Его назвали Озеро Карнеги.

3. Одним из преподавателей Принстона был Альберт Эйнштейн. Он не только преподавал в Принстоне, но и с 1933 года был пожизненным членом Института перспективных исследований и имел собственный кабинет в кампусе.

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США

Принстонский Университет в Нью-Джерси, США