Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)
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Район Саус Бич - это самое сердце Майами Бич. Здесь находится Оушен Драйв, Коллинз Авеню, знаменитый Ар-Деко, Люммус парк. Даже магнитики и брелоки продают, в основном, с надписью South Beach. Расположен вдоль Атлантического океана, поэтому и название получил соответственное. Здесь практически нет местных жителей - только туристы. Отели, рестораны, парки и пляжи. Без жилых домов.
Почему стоит выбирать отель именно на Саус Бич? Из своего опыта могу сказать, что когда живешь на Саус Бич, оказываешься в самом центре туссовки и одновременно прямо на берегу океана. Все на месте и не приходится тратить время на дорогу. К примеру, если вы живете на материковом Майами, вам придется ежедневно ехать час на Майами Бич и час с него - на пляж. Плюс, находясь на Майами Бич - вы сможете чередовать бассейн с пляжем. Хотя, стоит отметить, что отели в самом городе Майами - дешевле и респектабельней. В общем - каждому свое!
P. S. Однажды мы решили съездить и посмотреть ночной материковый Майами - получилась прогулка внутри машины:) Час мы стояли в пробке в одну сторону, час - обратно. Толком ничего не увидели и решили, что мы любим жить и отдыхать в одном месте! Поэтому, не пожалели, что поселились не просто на Майами Бич, а еще и на самом Саус Бич!