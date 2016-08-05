Район Саус Бич - это самое сердце Майами Бич. Здесь находится Оушен Драйв, Коллинз Авеню, знаменитый Ар-Деко, Люммус парк. Даже магнитики и брелоки продают, в основном, с надписью South Beach. Расположен вдоль Атлантического океана, поэтому и название получил соответственное. Здесь практически нет местных жителей - только туристы. Отели, рестораны, парки и пляжи. Без жилых домов.

Почему стоит выбирать отель именно на Саус Бич? Из своего опыта могу сказать, что когда живешь на Саус Бич, оказываешься в самом центре туссовки и одновременно прямо на берегу океана. Все на месте и не приходится тратить время на дорогу. К примеру, если вы живете на материковом Майами, вам придется ежедневно ехать час на Майами Бич и час с него - на пляж. Плюс, находясь на Майами Бич - вы сможете чередовать бассейн с пляжем. Хотя, стоит отметить, что отели в самом городе Майами - дешевле и респектабельней. В общем - каждому свое!

P. S. Однажды мы решили съездить и посмотреть ночной материковый Майами - получилась прогулка внутри машины:) Час мы стояли в пробке в одну сторону, час - обратно. Толком ничего не увидели и решили, что мы любим жить и отдыхать в одном месте! Поэтому, не пожалели, что поселились не просто на Майами Бич, а еще и на самом Саус Бич!

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)

Пляж Саус Бич на Майами Бич (South Beach, Miami Beach)