Начну издалека. Когда мы отдыхали в Шарм-Эль-Шейхе, нам не удалось посмотреть пирамиды, так как в Египте шла война и временно эти экскурсии не проводились. На протяжении двух недель, араб из туристического агенства нашего отеля нам обещал, мол, завтра. В общем, красивый подводный мир Красного моря мы увиделы, а египетские пирамиды - нет.

Наверстать упущенное удалось уже в Америке, в Лас-Вегасе. Мы даже специально для этого поселились практически на верхушке самой пирамиды - в отеле Луксор - на 22-м этаже. И, да простит меня египетская достопримечательность, но насколько я знаю, там остались только пустые коробки от пирамид. Здесь же, это настоящий оазис! По краю пирамиды Луксор (Luxor Las Vegas) расположены номера отеля, на самой вершине - концертная площадка для различных представлений, внизу - 2 этажа развлечений - казино, выставки, ночной клуб, рестораны, бары, магазины, бассейны и СПА.

Факты об отеле Луксор:

Лифты в пирамиде Луксор двигаются под 39-градусным углом. Это шестой по величине отель в США и восьмой в мире! Весь гостиничный комплекс состоит из 4407 номеров. Из-за необычной конструкции пирамиды Луксор, все номера в ней имеют только душевые кабины (ванн нету!) На вершине пирамиды Луксор установлен один из самых мощных прожекторов на Земле (некоторые утвержают, что самый мощный:)! Поэтому, ночью отель Луксор можно определить по прожектору в небе! Высота пирамиды Луксора почти 107 метров. Кроме самой пирамиды гигантских размеров, на территории отеля находится Сфинкс не меньшей величины! Пирамида отеля-казино Луксор имеет 30 этажей.

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Отель Люксор. Вид с 22-го этажа.

Отель Люксор. Вид с 22-го этажа.

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались

Вид из нашего номера на 22-м этаже.

Вид из нашего номера на 22-м этаже.

Вид из нашего номера на 22-м этаже.

Рассвет в Лас-Вегасе. Вид из окна отеля Луксор.

Пирамида в Лас Вегасе или отель Луксор, в котором мы останавливались