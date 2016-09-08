Сегодня мы пошли первый раз в шестой класс американской школы. Для нас это важный этап в жизни, так как мы перешли из начальной школы в среднюю. И, хотя, территориально мы находимся в той же школе PS/IS 104, статус поменялся:) К тому же, в этом году мы поступили в класс с интенсивным изучением всех предметов!

Новый учебный год в Нью-Йорке в 2016 году стартовал 8 сентября. Я уже писала в прошлом году - о традициях американской школы. Здесь не принято в первый учебный день устраивать длинные линейки с миллионом выступлений, цветами, шариками. Даже одеваться нарядно - это только ваше желание. Традиционно, как всегда в школьные дни - сбор на школьном дворе в 8-00, ученики находят по табличке свой класс и учителя, становятся в линию и заходят в школу. Начинается обычный школьный день со всеми уроками. Поэтому, всю канцелярию для школы нужно принести именно сегодня. В Америке не принято тратить время впустую!

P.S. Мы в этом учебном году выбрали вариант одежды на первый учебный день - что-то среднее между Украиной и Америкой. Если, в прошлом учебном году, мы выбрали классический пиджак с рубашкой и галстуком, сейчас - смесь классики и кежуал. Американизируемся:)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Кроссгарда нашей школы, мы называем бабушкой! Потому что она добрая и всегда интересуется нашими делами!:)

Кроссгарда нашей школы, мы называем бабушкой! Потому что она добрая и всегда интересуется нашими делами!:)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Наша учительница с табличкой!

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Наша учительница с табличкой!

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Наша учительница с табличкой!

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)

Первый раз в шестой класс в американской школе (PS/IS 104, Нью-Йорк)