Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)
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Без этой достопримечательности невозможно представить Майами Бич. Люммус Парк - это не только визитка самой красивой части Майами Бич - Саус Бич, но и одно из самых живописных мест острова миллиардеров.
Чем же так привлекателен этот парк? Люммус парк - это зеленая полоса с пальмами, раскошным газоном, детскими площадками и миллионом разных развлечений - между Оушн драйв и Атлантическим океаном. Она отделяет отели с ресторанами от береговой линии. Именно здесь прячутся туристы в жару и именно сюда приходят вечером с детьми. Именно здесь можно увидеть самое большое количество отдыхающих на роликах (это одно из самых популярных занятий на Майами Бич :) Это оазис среди раскаленного летнего Майами.
Стоит отметить, что таких парков "на берегу", на Майами Бич достаточно. И они не сильно уступают по уровню Люммус Парку, но... именно Люммус расположен на Саус Бич, в центре острова! Его местоположение и определяет популярность.