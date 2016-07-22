Без этой достопримечательности невозможно представить Майами Бич. Люммус Парк - это не только визитка самой красивой части Майами Бич - Саус Бич, но и одно из самых живописных мест острова миллиардеров.

Чем же так привлекателен этот парк? Люммус парк - это зеленая полоса с пальмами, раскошным газоном, детскими площадками и миллионом разных развлечений - между Оушн драйв и Атлантическим океаном. Она отделяет отели с ресторанами от береговой линии. Именно здесь прячутся туристы в жару и именно сюда приходят вечером с детьми. Именно здесь можно увидеть самое большое количество отдыхающих на роликах (это одно из самых популярных занятий на Майами Бич :) Это оазис среди раскаленного летнего Майами.

Стоит отметить, что таких парков "на берегу", на Майами Бич достаточно. И они не сильно уступают по уровню Люммус Парку, но... именно Люммус расположен на Саус Бич, в центре острова! Его местоположение и определяет популярность.

Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)

Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)

Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)

Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)

Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)

Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)

Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)

Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)

Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)

Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)

Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)

Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)

Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)

Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)

Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)

Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)

Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)

Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)

Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)

Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)

Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)

Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)

Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)

Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)

Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)

Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)

Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)

Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)

Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)

Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)

Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)

Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)

Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)

Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)

Парк Люммус на Майами Бич (Lummus Park, South Beach, Miami Beach)