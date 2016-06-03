Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель-казино "Планета Голливуд" (Planet Hollywood Resort & Casino) - гостинница примерно в 2 раза меньше популярных отелей на Лас Вегас Стрип. Всего - 2600 номеров. Сначала ее строили под названием Tally-Ho. Это было в 1963 году. Уже через год, отель ждал ребрендинг - комплекс переименовали в King’s Crown. Но уже через пол года, казино гостинницы осталось без игровой лицензии. Затем, в 1966 году заведение купил Милтон Прелл, стилизовал отель под арабский стиль и назвал "Тысяча и одна ночь". Фишкой отеля в то время, былии Лампа Алладиина и 15-этажный резной замок.
Да и удача к гостиннице, пришла только после стилизации и переименования в Планету Голливуд в 2007 году. Все-таки должна быть загадка! Даже в гостиннице:) Да, и к тому же, когда живешь здесь, уже нельзя сказать - НЕ ГОЛЛИВУД!:)
Фишка Голливуда - сплошной повальный гламур - начиная от входа и заканчивая заллами. Специальных аллей славы или голливудского антуража, там нету. Если вам нужна аллея славы голливудских звезд, можно найти ее на Лас Вегас Стрип - то есть нужно всего лишь выйти из отеля:).