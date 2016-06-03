Отель-казино "Планета Голливуд" (Planet Hollywood Resort & Casino) - гостинница примерно в 2 раза меньше популярных отелей на Лас Вегас Стрип. Всего - 2600 номеров. Сначала ее строили под названием Tally-Ho. Это было в 1963 году. Уже через год, отель ждал ребрендинг - комплекс переименовали в King’s Crown. Но уже через пол года, казино гостинницы осталось без игровой лицензии. Затем, в 1966 году заведение купил Милтон Прелл, стилизовал отель под арабский стиль и назвал "Тысяча и одна ночь". Фишкой отеля в то время, былии Лампа Алладиина и 15-этажный резной замок.

Да и удача к гостиннице, пришла только после стилизации и переименования в Планету Голливуд в 2007 году. Все-таки должна быть загадка! Даже в гостиннице:) Да, и к тому же, когда живешь здесь, уже нельзя сказать - НЕ ГОЛЛИВУД!:)

Фишка Голливуда - сплошной повальный гламур - начиная от входа и заканчивая заллами. Специальных аллей славы или голливудского антуража, там нету. Если вам нужна аллея славы голливудских звезд, можно найти ее на Лас Вегас Стрип - то есть нужно всего лишь выйти из отеля:).

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США

Отель Планета Голливуд Лас Вегас, Невада, США