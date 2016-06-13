Отель Париж, Лас Вегас, Невада, США
Казино-отель Париж в Лас Вегасе - точная копия Эйфелевой башни, только вдвое ниже:) Эйфелевая башня города грехов - 165 метров. Также комплексу Париж принадлежит местная Триумфальная Арка, которая составляет две трети от оригинала, и... знак в виде воздушного шара Монгольфье.
Кроме строений "для красоты", отель Париж имеет огромное 33-этажное здание с почти 3 000 номеров. Площадь казино Парижа составляет около 8-ми квадратных километров. То есть, есть где разгуляться:) Но туристами принято фотографировать достопримечательность только снаружи, ведь, комплекс внутри очень похож на все остальные.
P. S. Во французском Париже мы были дважды. Поэтому, жажды посмотреть Эйфелеву башню или Триумфальную Арку у нас не было. Может, потому и наснимали фотографий мы в этот раз немного:)