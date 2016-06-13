Казино-отель Париж в Лас Вегасе - точная копия Эйфелевой башни, только вдвое ниже:) Эйфелевая башня города грехов - 165 метров. Также комплексу Париж принадлежит местная Триумфальная Арка, которая составляет две трети от оригинала, и... знак в виде воздушного шара Монгольфье.

Кроме строений "для красоты", отель Париж имеет огромное 33-этажное здание с почти 3 000 номеров. Площадь казино Парижа составляет около 8-ми квадратных километров. То есть, есть где разгуляться:) Но туристами принято фотографировать достопримечательность только снаружи, ведь, комплекс внутри очень похож на все остальные.

P. S. Во французском Париже мы были дважды. Поэтому, жажды посмотреть Эйфелеву башню или Триумфальную Арку у нас не было. Может, потому и наснимали фотографий мы в этот раз немного:)

Отель Париж, Лас Вегас, Невада, США

Отель Париж, Лас Вегас, Невада, США

Отель Париж, Лас Вегас, Невада, США

Отель Париж, Лас Вегас, Невада, США

Отель Париж, Лас Вегас, Невада, США

Отель Париж, Лас Вегас, Невада, США

Отель Париж, Лас Вегас, Невада, США

Отель Париж, Лас Вегас, Невада, США

Отель Париж, Лас Вегас, Невада, США

Отель Париж, Лас Вегас, Невада, США

Отель Париж, Лас Вегас, Невада, США

Отель Париж, Лас Вегас, Невада, США

Отель Париж, Лас Вегас, Невада, США

Отель Париж, Лас Вегас, Невада, США

Отель Париж, Лас Вегас, Невада, США

Отель Париж, Лас Вегас, Невада, США

Отель Париж, Лас Вегас, Невада, США

Отель Париж, Лас Вегас, Невада, США

Отель Париж, Лас Вегас, Невада, США

Отель Париж, Лас Вегас, Невада, США

Отель Париж, Лас Вегас, Невада, США

Отель Париж, Лас Вегас, Невада, США

Отель Париж, Лас Вегас, Невада, США