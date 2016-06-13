Когда я попала в этот отель, решила, что обязательно сделаю из него материал. Даже при том, что он не входит в список достопримечательностей города грехов. Пятизвездочный отель Космополитен полностью оправдывает свое название - он как одноименный журнал гламурный, шикарный, красивый. Да, там нет яркой фишки, которая бы привлекала тысячи туристов из других отелей. Но! Для постояльцев - это рай с огромным королевским лаунжем, номерами с большими видовыми террасами. Ну, и конечно же, казино, рестораны, СПА, бассейны - в каждом уважающем себя отеле Лас Вегаса - это MUST HAVE! В такой атмосфере хорошо себя чувствуешь, больше сказать нечего:) Поэтому, лучше смотрите!

Отель Космополитен в Лас Вегасе, Невада, США

Отель Космополитен в Лас Вегасе, Невада, США

Отель Космополитен в Лас Вегасе, Невада, США

Отель Космополитен в Лас Вегасе, Невада, США

Отель Космополитен в Лас Вегасе, Невада, США

Отель Космополитен в Лас Вегасе, Невада, США

Отель Космополитен в Лас Вегасе, Невада, США

Отель Космополитен в Лас Вегасе, Невада, США

Отель Космополитен в Лас Вегасе, Невада, США

Отель Космополитен в Лас Вегасе, Невада, США

Отель Космополитен в Лас Вегасе, Невада, США

Отель Космополитен в Лас Вегасе, Невада, США

Отель Космополитен в Лас Вегасе, Невада, США

Отель Космополитен в Лас Вегасе, Невада, США

Отель Космополитен в Лас Вегасе, Невада, США

Отель Космополитен в Лас Вегасе, Невада, США

Отель Космополитен в Лас Вегасе, Невада, США

Отель Космополитен в Лас Вегасе, Невада, США

Отель Космополитен в Лас Вегасе, Невада, США

Отель Космополитен в Лас Вегасе, Невада, США

Отель Космополитен в Лас Вегасе, Невада, США

Отель Космополитен в Лас Вегасе, Невада, США

Отель Космополитен в Лас Вегасе, Невада, США

Отель Космополитен в Лас Вегасе, Невада, США

Отель Космополитен в Лас Вегасе, Невада, США

Отель Космополитен в Лас Вегасе, Невада, США

Отель Космополитен в Лас Вегасе, Невада, США