Нью-Йорк аквариум (New York Aquarium) - заведение с большой историей. Впервые аквариум в городе Большого Яблока открыли еще в далеком 1896 году в Баттери Парке. Тогда в кавариуме было всего 150 обитателей. Затем, в 1941 году Нью-Йорк аквариум сменил прописку и переехал в Бронкский зоопарк. Современный вид Нью-Йоркского аквариума появился в 1957 году. Тогда, городом был построен большой водный дом на Кони-Айленд в Бруклине, прямо на берегу Атлантического океана.

Сейчас Нью-Йорк аквариум имеет 350 видов водоплавающих. Часть аквариума в данный момент находится на реконструкции. Посмотреть можно - шоу морских львов; питомник пингвинов, моржей; большие и маленькие аквариумы с рыбами всех видов и мастей, кораллами. В общем, если придете сюда в выходные с детьми не пожалеете.

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине

Нью-Йорк аквариум на Кони Айленд в Бруклине