Если вы едете отдыхать во Флориду, будьте готовы не только к теплому океану и яркому солнцу, но и к неожиданностям со стороны природы. Иногда, не самым приятным. Так, периодически, туристы и местные жители встречаются с крокодилами.

Хотя сегодня я расскажу о хорошем. В нашем отеле на Майами Бич жила и постоянно отдыхала с нами у бассейна зеленая игуана. Мы ее назвали Гуня и всегда очень радовались ее появлению. Почти всегда. Первый раз, когда я ее увидела, я была в шоке. Она совершенно спокойно, без малейшего страха, спускалась с пальмы и разгуливала вокруг бассейна, с удовольствием ела яблоки, которыми ее угощали и фотографировалась вместе с нами. Фотосет Гуни и немного нас на заднем плане - в этом материале:)

Наша отельная игуана или дикая природа Флориды

Наша отельная игуана или дикая природа Флориды

Наша отельная игуана или дикая природа Флориды

Наша отельная игуана или дикая природа Флориды

Наша отельная игуана или дикая природа Флориды

Наша отельная игуана или дикая природа Флориды

Наша отельная игуана или дикая природа Флориды

Наша отельная игуана или дикая природа Флориды

Наша отельная игуана или дикая природа Флориды

Наша отельная игуана или дикая природа Флориды

Наша отельная игуана или дикая природа Флориды

Наша отельная игуана или дикая природа Флориды

Наша отельная игуана или дикая природа Флориды

Наша отельная игуана или дикая природа Флориды

Наша отельная игуана или дикая природа Флориды

Наша отельная игуана или дикая природа Флориды

Наша отельная игуана или дикая природа Флориды

Наша отельная игуана или дикая природа Флориды

Наша отельная игуана или дикая природа Флориды

Наша отельная игуана или дикая природа Флориды

Наша отельная игуана или дикая природа Флориды

Наша отельная игуана или дикая природа Флориды

Наша отельная игуана или дикая природа Флориды

Наша отельная игуана или дикая природа Флориды

Наша отельная игуана или дикая природа Флориды