Наша отельная игуана или дикая природа Флориды

Если вы едете отдыхать во Флориду, будьте готовы не только к теплому океану и яркому солнцу, но и к неожиданностям со стороны природы. Иногда, не самым приятным. Так, периодически, туристы и местные жители встречаются с крокодилами.
Хотя сегодня я расскажу о хорошем. В нашем отеле на Майами Бич жила и постоянно отдыхала с нами у бассейна зеленая игуана. Мы ее назвали Гуня и всегда очень радовались ее появлению. Почти всегда. Первый раз, когда я ее увидела, я была в шоке. Она совершенно спокойно, без малейшего страха, спускалась с пальмы и разгуливала вокруг бассейна, с удовольствием ела яблоки, которыми ее угощали и фотографировалась вместе с нами. Фотосет Гуни и немного нас на заднем плане - в этом материале:)