Эту фотосессию мы сняли спонтанно. Ехали в Хэмптонс на Лонг Айленд отдыхать - купаться, фотографироваться, погулять на винной вечеринке.

Решили первый привал сделать на косе, чтобы покупаться в океане. Однако никак не могли найти место для парковки - все по пропускам, везде частная территория. Стоянка возле ресторана с огромным расстоянием от пляжа - нас не устроила. И, вдруг, мы нашли прекрасный тупик возле воды, да еще и с зеленью вокруг.

Место было настолько красивое, что мы решили пофографироваться возле машины. Короче говоря, больше половины этого дня у нас ушло на фотосессию. Проезжающие машины останавливались и очень скоро возле нас собралось много людей, которые готовы были нам помогать!:) И, хотя, мы и сами неплохо справлялись - нам было приятно:)

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде

Наша фотосессия с машиной в Хэмптонсе на Лонг Айленде