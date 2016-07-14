Майами Бич (Miami Beach) — один из самых известных курортов Америки в штате Флорида. Это остров между заливом Бискейн и Атлантическим океаном. Его длина - 15 км. Именно Майами Бич имеет самые широкие пляжи и практически состоит из одних отелей, ресторанов, кафе. Поэтому максимально заточен "под отдых". Считается "островом миллиардеров", так как отдыхать здесь любят самые богатые люди США и всего мира. К примеру, на Майами Бич часто отдыхает Мадонна, Хулио Иглесиас.

Немного истории. Основная застройка острова происходила в период с 1923 по 1943 годы. Именно в это время был построен исторический район Ар-Деко, который внесен в Национальный регистр исторических мест и включает самую большую коллекцию архитектуры в стиле Ар-Деко в мире.

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)

Наш отдых на Майами Бич (Miami Beach)