20 июня. Тысячи йогов со всего мира приезжают на Таймс Сквер в этот день, чтобы отпраздновать летнее солнцестояние, наступающий Международный день йоги и... позаниматься йогой. Место выбрано не зря - Таймс Сквер уже давно считают Перекрестком мира, а Нью-Йорк - городом мира.

Фестиваль йоги или празднование летнего солнцестояния Solstice in Times Square проводится уже 14-й раз. Организатором выступает Times Square Alliance. Для участия нужно зарегистрироваться онлайн или прийти лично, и в порядке живой очереди, внести свои данные и поставить подпись. В ответ - вы получите коврик и йоговский рюкзак (свои меты стелить нельзя, это нарушает правила), которые после занятия остаются вам в подарок. Дальше - развлекайтесь! Можно взять до 8-ми классов йоги в этот день. Они стартуют с 5 утра и продолжаются до 8-30 вечера. Большинство йогов стараются посетить фестиваль утром, ведь согласно правил, место зарезервировать нельзя. Ваша онлайн регистрация лишь ускоряет процесс. А вечером, после работы, всегда масса желающих... Регистрация регистрацией, но если пришел позже остальных, будешь наблюдать как занимаются другие:)

P.S. Я уже взяла утренний класс на 9 am и надеюсь с сыном и мужем попасть еще и на вечерний. Мой зеленый коврик ушел на работу вместе с мужем, так как мне выдали розовый :) К сожалению, я имею фотографии только с начала мероприятия, так как во время йога-класса фотографировать сама себя я не могла, а муж уже упорно трудился на благо IT Америки :) Надеюсь, отснятое хорошо передало атмосферу праздника!

P.P.S. Кстати, куда не пойди, везде встретишь своих! За безопасность фестиваля отвечал в прошлом украинец, а теперь уже американец - Семен, с которым мы не только познакомились, но и сфотографировались!

Моя йога на Таймс Сквер на фестивале йоги SolsticeTSq 2016

Моя йога на Таймс Сквер на фестивале йоги SolsticeTSq 2016

Мой коврик с рюкзаком:)

Мои соседи на фестивале йоги SolsticeTSq 2016

Моя йога на Таймс Сквер на фестивале йоги SolsticeTSq 2016

Моя йога на Таймс Сквер на фестивале йоги SolsticeTSq 2016

За безопасность фестиваля отвечал в прошлом украинец, а теперь уже американец - Семен!

Моя йога на Таймс Сквер на фестивале йоги SolsticeTSq 2016

Моя йога на Таймс Сквер на фестивале йоги SolsticeTSq 2016

Моя йога на Таймс Сквер на фестивале йоги SolsticeTSq 2016

Моя йога на Таймс Сквер на фестивале йоги SolsticeTSq 2016

Моя йога на Таймс Сквер на фестивале йоги SolsticeTSq 2016

Моя йога на Таймс Сквер на фестивале йоги SolsticeTSq 2016

Моя йога на Таймс Сквер на фестивале йоги SolsticeTSq 2016

Мой коврик:)

Моя йога на Таймс Сквер на фестивале йоги SolsticeTSq 2016

Моя йога на Таймс Сквер на фестивале йоги SolsticeTSq 2016

Моя йога на Таймс Сквер на фестивале йоги SolsticeTSq 2016

Моя йога на Таймс Сквер на фестивале йоги SolsticeTSq 2016

Моя йога на Таймс Сквер на фестивале йоги SolsticeTSq 2016

Моя йога на Таймс Сквер на фестивале йоги SolsticeTSq 2016

Моя йога на Таймс Сквер на фестивале йоги SolsticeTSq 2016

Моя йога на Таймс Сквер на фестивале йоги SolsticeTSq 2016

Регистрация учасников SolsticeTSq 2016

Регистрация учасников SolsticeTSq 2016

Регистрация учасников SolsticeTSq 2016

Моя йога на Таймс Сквер на фестивале йоги SolsticeTSq 2016

Регистрация учасников SolsticeTSq 2016

Регистрация учасников SolsticeTSq 2016

Девушка с розовым ковриком машет для того, чтобы учасники лучше видели - где вход:)

Моя йога на Таймс Сквер на фестивале йоги SolsticeTSq 2016

Моя йога на Таймс Сквер на фестивале йоги SolsticeTSq 2016

Очередь на регистрацию - SolsticeTSq 2016