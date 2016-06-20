Моя йога на Таймс Сквер на фестивале йоги SolsticeTSq 2016
20 июня. Тысячи йогов со всего мира приезжают на Таймс Сквер в этот день, чтобы отпраздновать летнее солнцестояние, наступающий Международный день йоги и... позаниматься йогой. Место выбрано не зря - Таймс Сквер уже давно считают Перекрестком мира, а Нью-Йорк - городом мира.
Фестиваль йоги или празднование летнего солнцестояния Solstice in Times Square проводится уже 14-й раз. Организатором выступает Times Square Alliance. Для участия нужно зарегистрироваться онлайн или прийти лично, и в порядке живой очереди, внести свои данные и поставить подпись. В ответ - вы получите коврик и йоговский рюкзак (свои меты стелить нельзя, это нарушает правила), которые после занятия остаются вам в подарок. Дальше - развлекайтесь! Можно взять до 8-ми классов йоги в этот день. Они стартуют с 5 утра и продолжаются до 8-30 вечера. Большинство йогов стараются посетить фестиваль утром, ведь согласно правил, место зарезервировать нельзя. Ваша онлайн регистрация лишь ускоряет процесс. А вечером, после работы, всегда масса желающих... Регистрация регистрацией, но если пришел позже остальных, будешь наблюдать как занимаются другие:)
P.S. Я уже взяла утренний класс на 9 am и надеюсь с сыном и мужем попасть еще и на вечерний. Мой зеленый коврик ушел на работу вместе с мужем, так как мне выдали розовый :) К сожалению, я имею фотографии только с начала мероприятия, так как во время йога-класса фотографировать сама себя я не могла, а муж уже упорно трудился на благо IT Америки :) Надеюсь, отснятое хорошо передало атмосферу праздника!
P.P.S. Кстати, куда не пойди, везде встретишь своих! За безопасность фестиваля отвечал в прошлом украинец, а теперь уже американец - Семен, с которым мы не только познакомились, но и сфотографировались!