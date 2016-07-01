Вчера возвращалась с вечернего преподавания йоги - по ночной Таймс Сквер - и в очередной раз подумала, что эта площадь для меня просто кармическая:) Она сразу стала моим любимым местом в Нью-Йорке (поэтому ее красные ступеньки мы отсняли миллион раз:) Потом я узнала, что именно на Таймс Сквер находятся все ведущие телекомпании города Большого Яблока, а я как вы помните, в прошлом, телевизионщик:) Сейчас я преподаю в студии йоги возле Таймс Сквер. Надеюсь, что Вселенная еще готовит для меня не один приятный сюрприз, связанный с этим волшебным местом!

P. S. Вдогонку к своему спичу, прикладываю фотографии, которые мы отсняли почти год назад на красных ступеньках Таймс Сквер, но так и не выложили во время:)

Мое эссе на тему - почему я люблю Таймс Сквер:)

Мое эссе на тему - почему я люблю Таймс Сквер:)

Мое эссе на тему - почему я люблю Таймс Сквер:)

Мое эссе на тему - почему я люблю Таймс Сквер:)

Мое эссе на тему - почему я люблю Таймс Сквер:)

Мое эссе на тему - почему я люблю Таймс Сквер:)

Мое эссе на тему - почему я люблю Таймс Сквер:)

Мое эссе на тему - почему я люблю Таймс Сквер:)

Мое эссе на тему - почему я люблю Таймс Сквер:)