Маяк Монток (Montauk Lighthouse) - самая восточная точка острова Лонг-Айленд и штата Нью-Йорк. Построили его в 1796 году. Тогда, маяк Монток стал первым маяком штата Нью-Йорк и четвертым во всей Америке. Сегодня этот маяк является одним из самых популярных мест отдыха туристов, особенно в летнее время. Да и нью-йоркеры часто на выходные едут сюда. Ведь, рядом, открытый океан, а с верхней точки можно наблюдать как сливается небо с океаном.

Как добраться на маяк Монток? Находится в 120-ти милях от Нью-Йорк Сити (это приблизительно 200 км). То есть, около 3 часов за рулем, учитывая постоянные пробки, даже по выходным.

Смотровая площадка маяка Монток находится на высоте 86 футов от земли (это около 26 метров). Ведет к ней очень узкая винтовая железная лестница. Поэтому посетителей запускают на смотровую площадку по 15 человек. Сразу скажу, что на смотровой площадке маяка разрешено выходить только на небольшой балкончик, где помещается только 1 человек! Остальная площадь остается недоступной:( То есть, наснимать шикарные виды Лонг Айленда с верхней точки вы сможете, а себя и семью - сфотографируете так себе.

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США

Маяк Монток на Лонг Айленде (Montauk Lighthouse), штат Нью-Йорк, США