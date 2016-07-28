Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

В первой части, я уже писала, что парк-сафари Страна Львов во Флориде - это прекрасная возможность увидеть почти все разнообразие южно-африканских животных в полуметре от себя. Также я разместила информацию - как добраться туда и правила поведения внутри заповедника. В этом материале, я напишу практические советы для туристов. Они просты, как мир, но, поверьте, могут помочь увидеть намного больше и провести время сафари более качественно:

1. Если хотите увидеть и сфотографировать больше животных, стоит сделать два круга автомобилем по парку Страна Львов. Причем, один круг - утром или днем, второй - вечером. Это связано с тем, что у разных животных разные биоритмы. Одни бодрствуют в первой половине дня, вторые - ближе к закату. Одни любят жару, другие - прохладу. К тому же, вечером, все животных активно перемещаются на ночлег и увидеть целые группы косуль, зубров, носорогов, зебр - невероятное зрелище! Причем, вам придется остановить машину и ждать пока эти красавцы осводят дорогу, но вы не пожалеете:)

2. Ехать в парк стоит утром и планировать потратить целый день. Иначе, увидеть все вам не удастся. Кроме самого сафари, в парке Страна Львов, много других развлечений - катание на катамаранах и специальной лодке с экскурсоводом, мини-гольф, кормление попугаев и рыб, много разных атракционов. Честно говоря, нам даже целого дня оказалось мало.

3. В третьем пункте, я повторюсь, и посоветую все-таки не оставлять машину в парке и не открывать стекла. Мы проехали два круга и животные вели себя очень дружелюбно, но один наш знакомый, во время львиного сафари год назад, стал свидетелем как носорог вышел из себя и начал превращать одну из машин в месиво. Конечно, сразу приехали работники парка и все в автомобиле остались живы, но их спасли элементарные правила безопасности.

P.S. Когда мы делали второй круг по сафари-парку, пошел страшный ливень. Удивило, что многие животные, к примеру, зебры - вообще не двигаются во время дождя, даже глазами не моргают. Мы их объезжали на дороге, а они даже не пошевелились! А еще нас удивило, что животные в этом парке вообще не боятся машин, вечером они шли группами домой и не реагировали на нас! Часто мы останавливали машину и ждали по 10-20 минут. У животных приоритет!:)

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть

Львиное сафари в Майами (Lion Country Safari) 2 часть