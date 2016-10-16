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Ко мне приехала сестра или места в Нью-Йорке, из которых стоит привезти фото

Ко мне в гости приехала сестра и, естественно, я опять прошла по "местам боевой славы" каждого туриста в Нью-Йорке. Фотографии 10-ти из них - я выкладываю у себя в блоге, конечно же, вместе с нами:)  Итак, сегодня в материале:

  1. Рокфеллеровский центр - вместе со знаменитым катком (который, кстати, уже открылся).
  2. Нью-Йоркская Публичная Библиотека.
  3. Крайслер Билдинг.
  4. Брайант Парк.
  5. Таймс Сквер.
  6. Централ Парк.
  7. Apple Store.
  8. Башня Трампа.
  9. 5 Авеню - честно говоря, почти все вышеперечисленные достопримечательности и расположены на этой знаменитой улице. Поэтому, двигаясь прогулочным шагом по ней - мы и наснимали большинство этих фото.
  10. Церковь Святого Патрика.

Продолжение следует...:)

Возле Рокфеллеровского Центра, Нью-Йорк

Рокфеллеровский Центр, Нью-Йорк

Возле Рокфеллеровского Центра, Нью-Йорк

5 Авеню, Нью-Йорк

Рокфеллеровский Центр, Нью-Йорк

Рокфеллеровский Центр, Нью-Йорк

Рокфеллеровский Центр, Нью-Йорк

Рокфеллеровский Центр, Нью-Йорк

Рокфеллеровский Центр, Нью-Йорк

Рокфеллеровский Центр, Нью-Йорк

Нью-Йоркская Публичная Библиотека, Нью-Йорк

Нью-Йоркская Публичная Библиотека, Нью-Йорк

Нью-Йоркская Публичная Библиотека, Нью-Йорк

Нью-Йоркская Публичная Библиотека, Нью-Йорк

Нью-Йоркская Публичная Библиотека, Нью-Йорк

Нью-Йоркская Публичная Библиотека, Нью-Йорк

Нью-Йоркская Публичная Библиотека, Нью-Йорк

Нью-Йоркская Публичная Библиотека, Нью-Йорк

Нью-Йоркская Публичная Библиотека, Нью-Йорк

Нью-Йоркская Публичная Библиотека, Нью-Йорк

Нью-Йоркская Публичная Библиотека, Нью-Йорк

Нью-Йоркская Публичная Библиотека, Нью-Йорк

Нью-Йоркская Публичная Библиотека, Нью-Йорк

Нью-Йоркская Публичная Библиотека, Нью-Йорк

Крайслер Билдинг, Нью-Йорк

Крайслер Билдинг, Нью-Йорк

Брайант Парк, Нью-Йорк

Брайант Парк, Нью-Йорк

Брайант Парк, Нью-Йорк

Брайант Парк, Нью-Йорк

Брайант Парк, Нью-Йорк

Таймс Сквер, Нью-Йорк

Таймс Сквер, Нью-Йорк

Центральный Парк, Нью-Йорк

Центральный Парк, Нью-Йорк

Центральный Парк, Нью-Йорк

Центральный Парк, Нью-Йорк

Центральный Парк, Нью-Йорк

Центральный Парк, Нью-Йорк

Центральный Парк, Нью-Йорк

Центральный Парк, Нью-Йорк

Центральный Парк, Нью-Йорк

Центральный Парк, Нью-Йорк

Центральный Парк, Нью-Йорк

Центральный Парк, Нью-Йорк

Центральный Парк, Нью-Йорк

Центральный Парк, Нью-Йорк

Центральный Парк, Нью-Йорк

Центральный Парк, Нью-Йорк

Эпл Стор, Нью-Йорк

Эпл Стор, Нью-Йорк

5 Авеню, Нью-Йорк

5 Авеню, Нью-Йорк

5 Авеню, Нью-Йорк

5 Авеню, Нью-Йорк

Церковь Святого Патрика, Нью-Йорк

Церковь Святого Патрика, Нью-Йорк

Церковь Святого Патрика, Нью-Йорк

Церковь Святого Патрика, Нью-Йорк

Церковь Святого Патрика, Нью-Йорк

Церковь Святого Патрика, Нью-Йорк