Ко мне приехала сестра или места в Нью-Йорке, из которых стоит привезти фото
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Ко мне в гости приехала сестра и, естественно, я опять прошла по "местам боевой славы" каждого туриста в Нью-Йорке. Фотографии 10-ти из них - я выкладываю у себя в блоге, конечно же, вместе с нами:) Итак, сегодня в материале:
Рокфеллеровский центр - вместе со знаменитым катком (который, кстати, уже открылся).
Нью-Йоркская Публичная Библиотека.
Крайслер Билдинг.
Брайант Парк.
Таймс Сквер.
Централ Парк.
Apple Store.
Башня Трампа.
5 Авеню - честно говоря, почти все вышеперечисленные достопримечательности и расположены на этой знаменитой улице. Поэтому, двигаясь прогулочным шагом по ней - мы и наснимали большинство этих фото.