С чем ассоциируется Лас Вегас? Ну, конечно же, казино. Не зря этот город назвали городом грехов. Хотя в ЛВ столько других невероятных достопримечательностей! Да и рядом - чего только стоит Гранд Каньон! Но большинство людей, не выходят дальше своего отеля, да и свой отель, знают плохо. Сразу, только приехав из аэропорта, они садятся за игровой стол и жизнь в этот момент останавливается.

Я наснимала казино только в нашем отеле Луксор, в остальных, хотя они и есть достопримечательностью тоже - ограничилась парой фотографий. Потому что, я это просто не понимаю, не получаю от этого удовольствия и с удивлением наблюдала - как взрослые самодостаточные люди грызут ногти, курят сигарету за сигаретой и играют, играют, играют... Причем, лица у этих людей были не самые счастливые...

Если вы не знаете человека, который съездил на отдых в Лас Вегас и не сыграл в казино ни разу, приятно познакомиться. Я - абсолютно не азартный человек. Поэтому, я решила показать фоторепортаж о казино Луксора и кратко рассказать информацию о нем.

Казино отеля Луксор - это 11 квадратных километров площади, 2000 игральных автоматов и 87 игровых столов. Для туристов хочу сказать, что с детьми до 21 года, входить запрещено. Можно проходить мимо, фотографироваться по периметру казино возле египетских статуй, пальм. Фотографировать залы с людьми, тоже нельзя. Не удивительно, что за ребенка отель насчитывает дополнительную плату как за 1,5 человека - люди с детьми для казино не выгодны - мало играют или не играют вообще, а значит - не приносят дохода.

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе

Казино в отеле Луксор в Лас Вегасе