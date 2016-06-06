Индейская деревня или резервация Уалапай - частная территория в штате Аризона. Принадлежит она американским индейцам. А, конкретно, племени Уалапай. Законы здесь суровые и шуток туристов, а также замечаний, индейцы не понимают. Хотя цены шкалят (выше, чем в Нью-Йорке, Лас-Вегасе и остальных самых дорогих местах мира вместе взятых), сервис оставляет желать лучшего. Въезд на машинах и автобусах - запрещен. Поэтому, поехав на экскурсию в Гранд Каньон Вест Сайд, вас заставят оставить транспорт на стоянке и дальше передвигаться на автобусах индейцев. Эти автобусы нужно ждать на специальных стоянках, народу набивается огромное количество, ожидать приходится до 15-20 минут в переезде от остановки к остановке.

Одна из остановок Гранд Каньона - стилизованное под ранних индейцев - ранчо Уалапай. Это индейская деревня в миниатюре. Здесь есть все - и ферма, и ресторан, и местный дворец культуры (скорее, комната, чем дворец:) и даже тюрьма. Местные индейские ковбои уже давно переоделись в современную одежду, а индейские дамы даже начали выпрямлять волосы и носить накладные ногти. Узнать в них тех индейцев, о которых пишут учебники истории, уже невозможно.

Почему туристов возят на ранчо Уалапай? Все просто - именно там стоит главный ресторан Гранд Каньона Вест Сайда. Поэтому, у туристов, как говорится, без вариантов. Еда у индейцев, прямо скажем, специфическая. Хотя, готовят они из американских продуктов. Неплохо, но мы к такому не привыкли. Хотя, стоит отметить, что выбор есть и голодными не останетесь.

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

В Каньоне бывает очень холодно, даже если в Лас Вегасе была жара!

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня Уалапай, Аризона, США