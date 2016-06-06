Индейская деревня Уалапай, Аризона, США

Индейская деревня или резервация Уалапай - частная территория в штате Аризона. Принадлежит она американским индейцам. А, конкретно, племени Уалапай. Законы здесь суровые и шуток туристов, а также замечаний, индейцы не понимают. Хотя цены шкалят (выше, чем в Нью-Йорке, Лас-Вегасе и остальных самых дорогих местах мира вместе взятых), сервис оставляет желать лучшего. Въезд на машинах и автобусах - запрещен. Поэтому, поехав на экскурсию в Гранд Каньон Вест Сайд, вас заставят оставить транспорт на стоянке и дальше передвигаться на автобусах индейцев. Эти автобусы нужно ждать на специальных стоянках, народу набивается огромное количество, ожидать приходится до 15-20 минут в переезде от остановки к остановке.
Одна из остановок Гранд Каньона - стилизованное под ранних индейцев - ранчо Уалапай. Это индейская деревня в миниатюре. Здесь есть все - и ферма, и ресторан, и местный дворец культуры (скорее, комната, чем дворец:) и даже тюрьма. Местные индейские ковбои уже давно переоделись в современную одежду, а индейские дамы даже начали выпрямлять волосы и носить накладные ногти. Узнать в них тех индейцев, о которых пишут учебники истории, уже невозможно.
Почему туристов возят на ранчо Уалапай? Все просто - именно там стоит главный ресторан Гранд Каньона Вест Сайда. Поэтому, у туристов, как говорится, без вариантов. Еда у индейцев, прямо скажем, специфическая. Хотя, готовят они из американских продуктов. Неплохо, но мы к такому не привыкли. Хотя, стоит отметить, что выбор есть и голодными не останетесь.