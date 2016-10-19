Папулечка!!! Я с сыном поздравляем тебя с Днем рождения!!! Желаем прожить до 100 лет здорОво и здОрово, а мы будем стараться, чтобы ты жил еще и весело, и счастливо!!! Ты у нас - МОЛОДЕЦ!!!

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

А теперь о нашем путешествии в Голливуд. Сбылась моя мечта и я попала в город ангелов - Лос Анжелес. Сын с мужем изначально об этом не мечтали, но они рады, что посетили это место уже по факту:) В первый же день поездки, мы съездили на голливудские холмы, сняли знаменитый знак Голливуд и немного самого Голливуда (это один из районов Лос Анжелеса), поколесили по горным серпантинам, особенно нам запомнилась парковка на крутом склоне:)

Информация для туристов.

Как добраться к Знаку Голливуд? Точный адрес смотровой площадки - 3000 Canyon Lake Drive, Los Angeles, CA, 90068 Огромный плюс этого места - наличие парковки. Ведь остановиться на серпантине даже с аварийкой у вас не получится! Вернее, смотровых площадок по этому адресу несколько. И мы нафотографировались на всех:) Просто одни находятся ближе к табличке HOLLYWOOD, другие - дальше. Разницу можно увидеть на фотографиях. Конечно же, есть еще и места обзора по другим адресам, но везде не успеешь:)

Интересная информация о знаке Голливуд

Разрекламированные и раскрученные на весь мир буквы HOLLYWOOD повидали много на своем веку. Причем, и счастья, и страданий.

Открыли знак Hollywood 13 июля 1923 года. Его единственной задачей было рекламировать жилые квартали на холмах. Поэтому, конструкцию собирались благополучно снести, когда она выполнит свои рекламные цели. Однако знак Голливуд стал символом американской киноиндустрии и убирать его уже никто не посмел! Знак Hollywood настолько плотно ассоциируется у всех с индустрией кино, что в 1932 году актриса Пег Энтуисл совершила самоубийство, спрыгнув с буквы Н. Таким образом, девушка выразила протест Голливуду, который отверг ее и ее талант. Расположен знак Hollywood на южном склоне холма Маунт Ли на высоте 491 м над уровнем моря. Изначально знак назывался HOLLYWOODLAND. Затем, в 1949 году, частичку LAND убрали. Каждая буква была 9 м в ширину и 15 м в высоту и содержала около 4 тыс. лампочек. В 1939 году, пьяный водитель врезался в букву H и разрушил ее полностью. Самое удивительное, что разрушителем оказался хранитель знака - Альберт Коте. Он ехал на Маут Ли, потерял контроль и упал с утеса прямо на букву H. Водитель не пострадал, а машина и буква были разбиты вдребезги. Поскольку знак Hollywood делали как рекламную конструкцию на скорую руку, знак быстро начал разрушаться. Поэтому, переделывали его много раз. Современный вид букв Hollywood - это около 14 метров в высоту и 10-12 метров в ширину - каждая. Открыли новую вывеску - 14 ноября 1978 года, в 75-ю годовщину Голливуда. В 2005 году, продюссер Дэн Блисс выставил лот оригинального знака Голливуда на аукцион eBay и заработал на нем 450 000 долларов. Знак Hollywood часто снимают в голливудских фильмах. Это - Послезавтра, Обитель зла в 3D: Жизнь после смерти, Терминатор: Да придёт спаситель, Секс по дружбе, Шрек 2, Шрек Третий, Шрек навсегда, Симпсоны, Беверли-Хиллз, 90210. В последнее время, изображение знака Hollywood часто используют в компьютерных играх.

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)

День рождения нашего папы и путешествие в Голливуд (штат Калифорния, знак Голливуд)