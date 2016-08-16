На прошлой неделе,
мы отмечали День рождения моего сына. Фотографии не выложила вовремя, из-за невероятной занятости. Но, уже исправилась! :)
Семья у нас спортивная, поэтому, подарки тоже - для активного образа жизни. Соответсвенно,
День рождения мы провели - на природе и в спортивной одежде - обкатывая новый самокат :) Традиционно уже для нас - выбрали парк под домом для отдыха. И только вечером добрались в кафе и отметили с тортиком.
Правда, на этом ничего не закончилось -
наш ДР как свадьбу в СНГ, мы праздновали 2 дня. Второй день, мы уже провели в Лонг Айленде. Но это уже тема других материалов! :) День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке День рождения моего сына в Нью-Йорке