На прошлой неделе, мы отмечали День рождения моего сына. Фотографии не выложила вовремя, из-за невероятной занятости. Но, уже исправилась! :)

Семья у нас спортивная, поэтому, подарки тоже - для активного образа жизни. Соответсвенно, День рождения мы провели - на природе и в спортивной одежде - обкатывая новый самокат :) Традиционно уже для нас - выбрали парк под домом для отдыха. И только вечером добрались в кафе и отметили с тортиком.

Правда, на этом ничего не закончилось - наш ДР как свадьбу в СНГ, мы праздновали 2 дня. Второй день, мы уже провели в Лонг Айленде. Но это уже тема других материалов! :)

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке

День рождения моего сына в Нью-Йорке