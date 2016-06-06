Бассейн отеля-казино Луксор - это целых 4 плавательных бассейна и СПА-зона. Скажем честно, при нашем посещении Лас Вегаса (в конце апреля), температура воздуха и воды были для закаленных или для тех, кто очень любит купаться. Поэтому, взрослые больше загорали, а дети и туристы-моржи купались:) Хотя солнце жгло, как могло. Я никогда в жизни не видела столько людей с обгоревшими носами, как в ЛВ. И хотя, в Лас Вегасе, цены шкалят (это вам даже не Нью-Йорк!), гель алое-вера от солнечных ожогов, здесь продается супер-дешево. Наверное, хороший оборот:)

Половина территории бассейна в апреле была закрыта на реконструкцию, так что мы пользовались только 2-мя бассейнами. Особой фишкой бассейна отеля Луксор является вид возле него. Ведь, рядом пирамида и огромный ступенчатый комплекс (вторая часть отеля Луксор), пальмы. Я больше занималась рассматриванием вида, чем купанием:)

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе

Бассейн в отеле Луксор в Лас Вегасе