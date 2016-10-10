В этом году наша семья отмечает кружевную или ландышевую свадьбу – тринадцатилетие совместной жизни. Конечно, мы отмечаем этот семейный праздник без ландышей и кружев. Мы просто люди практичные, поэтому ограничились футболками I love New York:) Решили, что именно таких фотографий еще у нас нету, а живем мы в Нью-Йорке - нужно поблагодарить город Большого Яблока за это:) Да и чего там греха таить, фирменные футболки с логотипом IloveNY такие красивые, что не купить их и не сфотографироваться в них просто невозможно! Место съемки - все тот же легендарный парк возле дома:)

13 лет вместе! Кружевная или ландышевая свадьба

13 лет вместе! Кружевная или ландышевая свадьба

13 лет вместе! Кружевная или ландышевая свадьба

13 лет вместе! Кружевная или ландышевая свадьба

13 лет вместе! Кружевная или ландышевая свадьба

13 лет вместе! Кружевная или ландышевая свадьба

13 лет вместе! Кружевная или ландышевая свадьба

13 лет вместе! Кружевная или ландышевая свадьба

13 лет вместе! Кружевная или ландышевая свадьба

13 лет вместе! Кружевная или ландышевая свадьба

13 лет вместе! Кружевная или ландышевая свадьба

13 лет вместе! Кружевная или ландышевая свадьба

13 лет вместе! Кружевная или ландышевая свадьба

13 лет вместе! Кружевная или ландышевая свадьба

13 лет вместе! Кружевная или ландышевая свадьба

13 лет вместе! Кружевная или ландышевая свадьба

13 лет вместе! Кружевная или ландышевая свадьба

13 лет вместе! Кружевная или ландышевая свадьба

13 лет вместе! Кружевная или ландышевая свадьба

13 лет вместе! Кружевная или ландышевая свадьба

13 лет вместе! Кружевная или ландышевая свадьба

13 лет вместе! Кружевная или ландышевая свадьба

13 лет вместе! Кружевная или ландышевая свадьба

13 лет вместе! Кружевная или ландышевая свадьба

13 лет вместе! Кружевная или ландышевая свадьба

13 лет вместе! Кружевная или ландышевая свадьба

13 лет вместе! Кружевная или ландышевая свадьба

13 лет вместе! Кружевная или ландышевая свадьба

13 лет вместе! Кружевная или ландышевая свадьба

13 лет вместе! Кружевная или ландышевая свадьба

13 лет вместе! Кружевная или ландышевая свадьба