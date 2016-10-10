13 лет вместе! Кружевная или ландышевая свадьба

В этом году наша семья отмечает кружевную или ландышевую свадьбу – тринадцатилетие совместной жизни. Конечно, мы отмечаем этот семейный праздник без ландышей и кружев. Мы просто люди практичные, поэтому ограничились футболками I love New York:) Решили, что именно таких фотографий еще у нас нету, а живем мы в Нью-Йорке - нужно поблагодарить город Большого Яблока за это:) Да и чего там греха таить, фирменные футболки с логотипом IloveNY такие красивые, что не купить их и не сфотографироваться в них просто невозможно! Место съемки - все тот же легендарный парк возле дома:)